Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Verkehrsunfälle, Fahrraddiebstähle

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Am Mittwochvormittag gegen 10:50 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Carl-Zeiss-Straße am Straßenrand geparkten Renault. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr lief ein 29-jähriger Fußgänger auf einem Fußweg entlang der Schorndorfer Straße in Richtung Innenstadt. Eine 72-jährige Opel-Fahrerin wollte dort in einen Parkplatz einfahren und übersah den Fußgänger. Sie fuhr über dessen Fuß, wodurch der 29-Jährige leicht verletzt wurde.

Waiblingen: Treppe bei Unfallflucht beschädigt

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagvormittag gegen 10:20 Uhr vermutlich beim Parken die Treppe einer Moschee in der Inneren Weidach. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Fahrrad entwendet

Am Donnerstag entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein grün/schwarzes Mountainbike der Marke "Cube". Das Fahrrad war an einem Fahrradständer in der Schaflandstraße angeschlossen und hatte einen Wert von ca. 800 Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Telefonnummer 0711 57720.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag wurde gegen 18:00 Uhr ein Audi in der Remstalstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Fahrräder gestohlen

Am Donnerstag zwischen 07:00 Uhr und 14:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein weißes Trekkingrad und ein graues Mountainbike der Marke "Cube" aus einem Haus in der Esslinger Straße. Ein Fahrrad war im Treppenhaus abgestellt. Das zweite Rad befand sich in einem verschlossenen Kellerraum. Die Diebe erlangten mutmaßlich Zugang zum Keller, indem sie den direkt bei der Tür versteckten Schlüssel fanden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell