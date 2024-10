Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Fichtenberg: Abbiegen in Wanderparkplatz verursacht Unfall

Ein vorrausfahrender Pkw wollte am Donnerstag gegen 12:40 Uhr von der L1066 auf einen Wanderparkplatz kurz nach Plapphof einbiegen, woraufhin eine 54-jährige Audi-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen musste. Eine 27-jährige Audi-Fahrerin stellte dies zu spät fest, worauf hin diese auf den anderen Audi auffuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrrad prallt an Kopf

In der Hohenlohestraße kam es am Donnerstagmittag gegen 13:50 Uhr zu einem Unfall zweier Fahrräder. Ein 6-Jähriger fuhr den Fahrradweg in Fahrtrichtung Ortskern, als er aufgrund eines Fahrfehlers stürzte. Eine hinter ihm fahrende 46-Jährige erkannte dies zu spät, weshalb sie gegen das liegende Kinderfahrrad fuhr. Das Fahrrad wurde daraufhin bewegt, wodurch es schließlich gegen den Kopf des 6-Jährigen prallte und dieser leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Hall: E-Scooter übersehen

Eine 80-jährige Fiat Fahrerin übersah beim Einbiegen in die Straße "Landgraben" einen in der Einmündung fahrenden vorfahrtsberechtigten E-Scooter Lenker, woraufhin dieser vom Pkw erfasst wurde. Der 38-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Gaildorf: Hausecke beschädigt

Zwischen Dienstag und Mittwoch 18:15 Uhr wurde in der Schönberger Straße an einer Hausecke zur Hauptstraße eine Stütze beschädigt. Man geht davon aus, dass an der Engstelle ein Auflieger eines Sattelzugs an dieser Ecke hängen geblieben ist, wodurch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07971 95090 mit dem Polizeiposten Gaildorf in Verbindung zu setzen.

Ilshofen: Vorfahrtsunfall

Eine 63-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 12:30 Uhr die Dörmenzer Straße aus Richtung Dörmenz in Fahrtrichtung Ruppertshofen, als es an der Einmündung zur K2542 zu einem Verkehrsunfall kam. Hierbei übersah die 63-Jährige eine 74-jährige Skoda-Fahrerin, welche vorfahrtberechtigt die Leofelser Straße befuhr. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell