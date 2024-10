LPI-SHL: 125.000 Euro Sachschaden verursacht

Crock (ots) - Nach dem Brand eines Bunkers für Holzspäne am 24.09.2024 in Crock sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die Spezialisten der Kriminalpolizei Suhl stellten eine technische Ursache als Brandursache fest. Vermutlich entzündeten sich die Späne im Silo durch einen Fremdkörper, der durch die Anlage mit in den Bunker gesaugt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

mehr