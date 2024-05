Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Zollamt Cuxhaven unter neuer Leitung

Cuxhaven/Oldenburg (ots)

+++ Marcus Jacobi zeichnet als neuer Leiter verantwortlich für den grenzüberschreitenden Warenverkehr beim Zollamt Cuxhaven. +++

Zollamtmann Marcus Jacobi übernimmt die Leitung des Zollamtes Cuxhaven. Er zeichnet damit verantwortlich für einen wichtigen Knotenpunkt im internationalen und damit grenzüberschreitenden Warenverkehr.

Zollamtmann Marcus Jacobi (48) ist seit Anfang März 2024 neuer Leiter des Zollamts Cuxhaven. Die Dienststelle des Zolls umfasst 17 erfahrene Zollkräfte, die internationale Warenströme in der Region in Bewegung halten. Zusätzlich ist das Zollamt als Kontaktstelle für Bürgerinnen und Bürger in Fragen der Kraftfahrzeugsteuer eingerichtet.

"Vor meiner Zeit beim Zollamt Cuxhaven war ich Vertreter der Leitung beim Zollamt Kassel und habe mich damit quasi auf meine neue Aufgabe vorbereiten können", erklärt Jacobi rückblickend.

Die Tätigkeitsschwerpunkte der Dienststelle liegen bei der Abfertigung von Im- und Exportgütern der Automobilindustrie sowie des Handels mit Großbritannien.

"Ich bin den in den 80er Jahren als Sohn eines Zöllners aufgewachsen und wollte schon damals in Grenznähe Zöllner werden. Durch meine neue Tätigkeit direkt am Meer hat sich dieser Wunsch erfüllt. Auch wenn die Aufgaben eines Zollamtsleiters an einer Seegrenze heute andere sind, als vor 35 Jahren."

Cuxhaven ist ein großer Umschlagsplatz für Windenergieanlagen in Europa. Damit wird das Zollamt Cuxhaven auch für diesen Gewerbezweig zu einem wichtigen Knotenpunkt internationaler Warenströme. Eine reibungslose Umsetzung dieser besonderen Funktion, erreichen die Beschäftigten des Zollamtes Cuxhaven unabhängig von Wochen- und Feiertagen durch Bereitschaftsdienste, die auch kurzfristige Abfertigungen abseits von herkömmlichen Öffnungszeiten möglich machen.

"Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und weiß schon jetzt, dass die so wichtigen Zahnräder sehr gut ineinandergreifen; sowohl bei meinem Team im Zollamt als auch gemeinsam mit den Wirtschaftsvertretern in der Region."

Zusatzinformation:

Zöllner:innen setzen sich für mehr Gerechtigkeit in Deutschland ein. Im Einsatz an Grenzen, Flughäfen oder Verkehrsknotenpunkten kämpfen sie gegen Schmuggler und unterbinden den illegalen Handel mit bedrohten Arten, gefälschten Produkten, Waffen und Drogen. Aber auch die Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit gehört zu den Aufgaben des Zolls. Das Hauptzollamt Oldenburg sucht fortlaufend neue Nachwuchskräfte. Die aktuelle Bewerbungsfrist für den mittleren Zolldienst (zweijährige Ausbildung) sowie für den gehobenen Zolldienst (Duales Studium, 3-jährig) endet zum 15.Oktober 2024. Nähere Informationen bietet der Online-Auftritt des Zolls unter www.zoll-karriere.de oder die Sozialen Medien (Zoll Karriere bei facebook und Instagram).

