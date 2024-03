Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Zollämter Papenburg und Brake unter neuer Leitung

Papenburg/Brake/Oldenburg (ots)

Leitungswechsel bei wichtigen Knotenpunkten im grenzüberschreitenden Warenverkehr

Zollamtfrau Maria Vinke (56) übernahm die Leitung des Zollamtes Papenburg zum 1. Februar 2024; Zollamtmann Tobias Völker (57) trat Anfang des Monats März 2024 seinen neuen Posten als Leiter des Zollamts Brake an.

Beide Zolldienststellen sind wichtige Knotenpunkte im internationalen und damit grenzüberschreitenden Warenverehr. Zusätzlich sind die Zollämter als Kontaktstellen in Fragen der Kraftfahrzeugsteuer eingerichtet. Auch ihr Aufgabenspektrum birgt Duplizitäten: Beide Ämter fertigen im internationalen Postverkehr ab und in ihren Zuständigkeitsbezirken liegen wichtige Seehäfen.

Zur Person: Zollamtfrau Maria Vinke - Zollamt Papenburg:

Die verheiratete Zöllnerin und Mutter von drei Kindern hat das zölllnerische Handwerk von Grund auf erlernt und kann auf langjährige Erfahrungswerte in der Warenabfertigung zugreifen. Bereits seit 2005 ist Maria Vinke beim Zollamt Papenburg tätig, sie kennt damit die heute 16-köpfige Belegschaft sehr gut und schätzt die große Bandbreite der Aufgabenstellungen eines Zollamts "Unser Aufgabenschwerpunkt liegt bei der Abfertigung von Im- und Exportgütern der Schiffs- und Fahrzeugindustrie. Aber auch grenzpolizeiliche Aufgaben liegen in unserer Zuständigkeit. Das Team beim Zollamt Papenburg hat sich in den letzten Jahren sehr verjüngt. Verbunden mit einigen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen haben wir hier ein sehr konstruktives Betriebsklima. Für dessen Erhalt möchte in Zukunft sehr gern weiter sorgen. Ich freue mich auf die nun vor uns liegende Zeit der Zusammenarbeit", erklärt Maria Vinke.

Zur Person: Zollamtmann Thomas Völker - Zollamt Brake:

Auch Thomas Völker ist kein Unbekannter für das Team beim Zollamt Brake. Bereits seit 2002 ist er dort tätig, mitunter als ständiger Vertreter des Leiters der Dienststelle. Der gebürtige Oldenburger ist also vieljährig eng mit der Region Wesermarsch und mit dem Regionalzentrum Brake verbunden. Als Ansprechpartner in Zollfragen wird er Gewerbe und der Industrie vor Ort bereits gut bekannt sein.

"Wir sind beim Zollamt Brake derzeit 23 Kolleginnen und Kollegen. Ein Team, auf das ich mich jederzeit verlassen kann. Den aktuellen Zulauf an neuen jungen Kräften begrüße ich sehr. Ich weiß, dass eine herausfordernde aber auch sehr gute Zollausbildung hinter ihnen liegt. Ein wichtiger Baustein, wenn man Modernisierungen voranbringen möchte", so Thomas Völker.

Zusatzinformation:

Zöllner:innen setzen sich für mehr Gerechtigkeit in Deutschland ein. Im Einsatz an Grenzen, Flughäfen oder Verkehrsknotenpunkten kämpfen sie gegen Schmuggler und unterbinden den illegalen Handel mit bedrohten Arten, gefälschten Produkten, Waffen und Drogen. Aber auch die Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit gehört zu den Aufgaben des Zolls.

Das Hauptzollamt Oldenburg sucht fortlaufend neue Nachwuchskräfte. Die aktuelle Bewerbungsfrist für Duale Zoll-Studiengänge endet zum 15.04.2024. Für den mittleren Zolldienst (2-jährige Ausbildung) sowie für einen weiteren Einstellungstermin im gehobenen Zolldienst (Duales Studium, 3-jährig) endet die Bewerbungsfrist zum 15.10.2024.

