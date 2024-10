Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: E-Bike entwendet, Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/ Bettringen: E-Bike entwendet

Am Mittwoch wurde im Zeitraum von 14:20 Uhr bis 23:20 Uhr ein gesichertes E-Bike der Marke Trek Powerfly 5 im Wert von etwa 2300 Euro entwendet. Das E-Bike stand zur Tatzeit an einem Fahrradständer einer Firma in der Güglingstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag an einer Fußgängerampel in Schwäbisch Gmünd ereignet hat.

Ein 79-Jähriger befuhr dort mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl gegen 9:30 Uhr die Weißensteinstraße. Da sich dort mehrere Personen befanden und er die Engstelle nicht passieren konnte, hupte er einen dort stehenden Mann an. Dieser soll den 79-Jährigen dann körperlich angegangen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell