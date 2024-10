Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Körperverletzung, Diebstähle, Unfälle und Unfallfluchten, Sonstiges

Aalen (ots)

Backnang: Einbruch in Gaststätte

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21:50 Uhr und Donnerstag 03:45 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch die Hintertür in eine Gaststätte im Größeweg ein und entwendeten mehrere Flaschen Alkohol und den Wechselgeldbeutel mit etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Manfred-von-Ardenne-Allee. Dort parkte ordnungsgemäß ein Mercedes Sprinter, welcher durch einen unbekannten PKW-Lenker beim Vorbeifahren beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191 9090 entgegen.

Althütte: Unfall mit leicht verletzten Personen

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:10 Uhr wollte ein 80-jähriger Mercedesfahrer von einem Waldweg kommend auf die Kreisstraße K1908 zwischen Lutzenberg und Bruch einfahren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Audi einer 18-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall, bei dem sich sowohl der Mercedes-Fahrer, als auch die Audi-Fahrerin und deren ebenfalls 18-jährige Beifahrerin leicht verletzten. Alle Beteiligten begaben sich in ambulante Versorgung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 18:00 Uhr und 19:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Brahmsstraße einen dort geparkten Opel und hinterließ einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 an das Polizeirevier Fellbach zu wenden.

Kernen im Remstal: Mit Luftpumpe geschlagen

Am Mittwochabend kam es gegen 21:15 Uhr zu Streitigkeiten in der Frauenländerstraße in Stetten. Zuvor soll ein 58-Jähriger Steine an die geschlossenen Fensterläden eines 41-Jährigen geworfen haben. Der Streit zwischen den beiden Männern steigerte sich in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 41-Jährige den 58-Jährigen mit einer Luftpumpe schlug. Dadurch wurde der 58-jährige Mann leicht verletzt. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Fellbach und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Plüderhausen: Unfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 21:00 Uhr bis Mittwoch 15:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße einen dort geparkten VW-Transporter. Der unbekannte Unfallverursacher streifte den VW offenbar beim Vorbeifahren und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

Schorndorf-Haubersbronn; Unfallflucht

Am Mittwoch wurde zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Wieslauftalstraße ein Hyundai mutmaßlich beim Rangieren durch einen unbekannten LKW-Fahrer beschädigt. Anschließend entfernt sich der unbekannte Unfallverursacher ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040.

Schorndorf: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Dienstag 19:30 Uhr bis Mittwoch, 13:30 Uhr ein Fahrrad der Marke "Giant". Das violette Mountainbike war im Wieslaufweg abgestellt und mittels Schloss gesichert. Hinweisegeber werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schorndorf zu wenden.

Schorndorf: Unfall nach Überholmanöver

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Renault-Fahrerin die Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Urbach und Schorndorf-Ost wurde die Renault-Fahrerin im Baustellenbereich von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer rechts auf dem Standstreifen überholt. Um einer Kollision mit diesem Fahrzeug zu entgehen, wich die 26-Jährige mit ihrem Auto nach links aus und berührte den dort installierten Fahrstreifentrenner. Dadurch entstand am Renault ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das rechts überholende Fahrzeug geben können, bittet das Polizeirevier Schorndorf um Kontaktaufnahme unter 07181 2040.

Waiblingen: E-Roller entwendet

In der Bahnhofstraße wurde aus einem Mehrfamilienhaus zwischen Dienstagabend 20:30 Uhr und Mittwochmorgen 9:00 Uhr ein E-Roller entwendet. Dieser war in diesem Zeitraum im Hausflur abgestellt und gesichert worden. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Weinstadt - Endersbach: Schaufenster durch Steine beschädigt

Ein Schaufenster eines Nagelstudios in der Strümpfelbacher Straße wurde am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr beschädigt. Ein bislang Unbekannter warf mehrfach Steine auf das Schaufenster, weshalb es nun Beschädigungen aufweist. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 an das Polizeirevier Waiblingen zu wenden.

Waiblingen: Mofa entwendet

Ein Mofa des Herstellers Honda wurde in der Fuggerstraße zwischen Montagnachmittag 17 Uhr und Mittwoch 17 Uhr entwendet. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum unverschlossen und wird auf einen Wert von mehreren Hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Dieb liegen derzeit nicht vor, weshalb die Polizei in Waiblingen um Zeugen zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 07151 9500, bittet.

Winnenden - Birkmannsweiler: Reifen löst sich und verursacht Sachschaden

Ein 56-jähriger Lkw-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 12:50 Uhr die L1140 von Birkmannsweiler in Fahrtrichtung Burkhardshof, als sich ein Reifen von seinem Fahrzeug löste. Hierdurch wurde der Opel eines entgegenkommenden 65-Jährigen getroffen und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Beide Fahrzeuge mussten daraufhin abgeschleppt werden.

Leutenbach: Kiste mit verbotenen Gegenständen

Am Mittwoch stellte ein 53-jähriger Mann in der Mühlefeldstraße eine Kiste mit mehreren Schreckschusswaffen sowie weiteren verbotenen Gegenständen ungesichert auf dem Gehweg ab. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Leutenbach: Unfall im Kreisverkehr

In der Weinbergstraße kam es am Mittwoch gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr. Als ein 58-jähriger VW-Fahrer wollte den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Bahnhofstraße verlassen, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Ein 23-jähriger Audi-Fahrer bemerkte dies zu spät, weshalb es zur Kollision kam, bei welcher ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell