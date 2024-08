Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kind von Fahrradfahrerin angefahren

Aurich - Zeuge nach Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Busses gesucht

Aurich (ots)

Norden - Kind von Fahrradfahrerin angefahren

Am Donnerstagabend wurde im Bereich der Strandstraße / Nordmeerstraße ein 12-jähriges Mädchen von einer bislang unbekannten Frau angefahren. Die 12-Jährige befand sich mit einer größeren Gruppe Kinder unter Aufsicht in dem Bereich. Sie und die Frau stürzten daraufhin und das Mädchen wurde leicht verletzt. Die Fahrradfahrerin äußerte daraufhin mehrere Beleidigungen und entfernte sich anschließend. Die Frau soll ca. 40 Jahre alt gewesen sein und schwarze Haare (Zopf) haben. Sie soll ein türkisfarbiges Oberteil und eine schwarze Leggings getragen haben. Bei ihrem Fahrrad soll es sich um ein Mountainbike gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Zeuge nach Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Busses gesucht

Am ZOB in Aurich ereignete sich am Samstag, 17.08.2024, gegen 18:00 Uhr, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Busses. Der Fahrer des Busses, ein 37-jähriger Auricher, musste beim Anfahren links an einem stehenden Bus vorbeifahren. Hierbei schwenkte das Heck des Busses aus und traf eine 51-jährige Brookmerländerin, die am ZOB stand. Die Frau stürzte daraufhin zunächst gegen einen Mann, der ebenfalls dort stand, anschließend fiel sie zu Boden. Die Brookmerländerin wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen, insbesondere der Mann, gegen den die Frau stürzte, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell