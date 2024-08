Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Flucht nach Fahrradunfall (Ergänzung zur Pressemitteilung von 14:14 Uhr)

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Flucht nach Fahrradunfall

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrradunfalls, der sich am Mittwoch in Spetzerfehn ereignet hat. Eine 15-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr auf dem Radweg der Spetzer Straße in Richtung Norderwieke Nord, als ihr eine zehnköpfige Gruppe Fahrradfahrer entgegenkam. Der letzte Radfahrer touchierte im Vorbeifahren das Mädchen an der Schulter, sodass es stürzte. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in der Gruppe fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Radfahrer und die Gruppe unter 04941 606215.

Ergänzung:

Der mutmaßliche Unfallverursacher aus der Gruppe soll etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine Warnweste, einen schwarzen Fahrradhelm und fuhr auf einem weißen Sportrad.

