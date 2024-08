Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Flucht nach Fahrradunfall

Berumbur - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ihlow - Lkw von Fahrbahn abgekommen

Norden - Vom Unfallort geflüchtet

Aurich - Radfahrer nach Unfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Flucht nach Fahrradunfall

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrradunfalls, der sich am Mittwoch in Spetzerfehn ereignet hat. Eine 15-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr auf dem Radweg der Spetzer Straße in Richtung Norderwieke Nord, als ihr eine zehnköpfige Gruppe Fahrradfahrer entgegenkam. Der letzte Radfahrer touchierte im Vorbeifahren das Mädchen an der Schulter, sodass es stürzte. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in der Gruppe fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Radfahrer und die Gruppe unter 04941 606215.

Berumbur - Autofahrer unter Drogeneinfluss

In Berumbur hat die Polizei am Mittwochmorgen einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 32-Jährige Mann stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Ihlow - Lastwagen von Fahrbahn abgekommen

Ein Lastwagen ist am Mittwoch auf der Friesenstraße in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Der 53-jährige Fahrer des Lkw kam gegen 13 Uhr aus Riepe und fuhr in Richtung Autobahn, als er aus noch ungeklärter Ursache rechts auf den Grünstreifen geriet. Der Lastwagen kippte in die Berme. Der Fahrer blieb unverletzt. Aus dem Lkw traten jedoch Betriebsstoffe aus und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Norden - Vom Unfallort geflüchtet

Am Dienstag ist in Norden ein Autofahrer unerlaubt geflüchtet. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Westerstraße gegen einen weißen Mercedes-Benz und beschädigte das Auto vorne links. Das Fahrzeug wurde in der Zeit von 11.10 Uhr und 12.45 Uhr in einer Parkbucht zwischen einem dortigem Ärztehaus und der Straße Lentzlohne abgestellt. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei Norden nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Fahrradfahrer nach Unfall verletzt

Am Mittwoch hat es in Aurich einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer gegeben. Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 11.40 Uhr auf der Julianenburger Straße in Richtung Emder Straße, als er nach rechts auf einen anliegenden Parkplatz abbiegen wollte. Dabei übersah er einen 80-jährigen Fahrradfahrer, der in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Sonstiges Geschehen

Ihlow - Schaf im Kanal verendet

Am Dienstagvormittag wurde ein totes Schaf im Strodeweg in Ihlow gefunden. Das Tier ist offenbar im Ringkanal verendet. Bisher konnte es keinem Halter zugeordnet werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04929 917850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell