POL-BOR: Gronau - Autofahrer lässt Auto im Graben zurück

Borken (ots) - Tatort: Borken, Rhedebrügger Straße; Tatzeit: 02.02.2024, zwischen 00.00 Uhr und 09.00 Uhr; Es blieb beim Versuch: Unbekannte Täter wollten in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte an der Rhedebrügger Straße in Borken eindringen. Die Eingangstür hielt ihnen jedoch stand. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

