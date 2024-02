Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In Betrieb eingedrungen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Gutenbergstraße;

Tatzeit: zwischen 01.02.2024, 18.10 Uhr, und 02.02.2024, 05.50 Uhr;

Zu einem Einbruch in eine Firma in Rhede ist es in der Nacht zum Freitag gekommen. Die Täter hatten sich mit Gewalt an einer Tür zu dem Gebäude an der Gutenbergstraße zu schaffen gemacht, um hineinzukommen. Angaben zu möglichem Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

