Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Einbruch auf Firmengelände

Wittmund - Pedelec gestohlen

Friedeburg - Autofahrerin mit Traktor kollidiert

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch auf Firmengelände

Auf einem Firmengelände in Friedeburg kam es in der Nacht zu Montag zu einem Einbruch. Bislang Unbekannte betraten zwischen 2 Uhr und 3 Uhr unbefugt ein Firmengelände an der Wieseder Straße und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu den Lagerhallen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei Wittmund bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 04462 9110.

Wittmund - Pedelec gestohlen

In der Straße Am Markt in Wittmund ist am Montag ein Pedelec gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das verschlossene Pegasus Damenrad zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr von einem Parkplatz. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Autofahrerin mit Traktor kollidiert

In Wiesede ist am Montag eine Autofahrerin mit einem Traktor kollidiert. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 61-jährige Frau mit einem Audi auf dem Auricher Weg und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem 54-jährigen Traktorfahrer zusammen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell