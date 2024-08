Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Ohne Führerschein unterwegs/Norden - Betrunken E-Scooter gefahren /Norden - Nach Unfall geflüchtet/Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet/Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntag hielten Polizeibeamte einen Autofahrer in Sübrookmerland an und kontrollierten diesen. Während der Kontrolle auf der Auricher Straße stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Norden - Betrunken E-Scooter gefahren

In der Nacht auf Montag wurde eine E-Scooter-Fahrerin in der Norddeicher Straße von Polizisten angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten dabei fest, dass die 20-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Am Wochenende ist in Norden ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug stieß am Fahrbahnrand der Ufke-Cremer-Straße gegen einen grauen Opel und beschädigte das Auto an der Beifahrerseite. Ohne sich um seine Pflichten zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Wochenende in Norden geflüchtet. In der Zeit von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, stieß ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer gegen einen weißen Hyundai. Dadurch wurde das Auto im hinteren rechten Bereich beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Zum Unfallzeitpunkt war der Hyundai auf einem Parkplatz in der Straße Zum Inselparkplatz abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Aurich - Unfallflucht

Am Freitag hat es in Aurich eine Unfallflucht gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen schwarzen Daimler, welcher vor einem Geschäft in der Ekelser Straße abgestellt war. Der Daimler wurde dadurch an der rechten Seite beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Autofahrer. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Die Polizei Aurich bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell