Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 17./18.08.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt

In der Nacht zu Sonntag befuhr eine 37-jährige Frau aus Aurich die Egelser Gaste und stürzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Frau mit über 1 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem hatte die Fahrerin sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zugezogen, weshalb ein hinzugerufener Rettungswagen die Frau in die UEK nach Aurich verbrachte.

Aurich - Betrunken Auto gefahren

Polizeibeamte wurden auf eine augenscheinlich alkoholisierte Fahrzeugführerin aufmerksam und führten eine Verkehrskontrolle durch. Die 26-jährige Frau aus Aurich befuhr mit ihrem Pkw die Straße Georgswall in Aurich und musste sich aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung von über 1 Promille einer Blutentnahme unterziehen. Überdies wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und auch der Führerschein wurde ihr abgenommen. Wie lange sie keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf, wird letztlich ein Gericht entscheiden.

Aurich - Verkehrsunfall vor roter Ampel

Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es in Aurich, auf der Leerer Landstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt wurde. Eine 32-jährige Frau aus Neuschoo befuhr die Leerer Landstraße stadteinwärts und fuhr auf das Fahrzeug des vorausfahrenden 74-jährigen Aurichers auf, als dieser aufgrund der auf Rotlicht umschaltenden Ampel abbremste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kriminaliätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Reifen eines Pkw im Bengenkampsweg zerstochen. Wer in dieser Nacht Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Aurich unter 04941-6060.

Sonstiges

Großefehn - Brand eines Rasenmähertraktors

Zu einem Brandgeschehen in Ostgroßefehn wurde die Polizei am späten Samstagnachmittag gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Rasenmähertraktor beim Startvorgang in Brand, konnte jedoch durch das sofortige Einschreiten der Eigentümer und Nachbarn unter Verwendung von Feuerlöschern weitestgehend abgelöscht werden, so dass die eintreffende Feuerwehr kaum noch tätig werden musste. Das beherzte Einschreiten war jedoch nicht ganz ungefährlich und so musste ein 32-jähriger Mann vorsorglich in die UEK Aurich verbracht werden, da er die Rauchgase eingeatmet hatte. Zudem war der Rasenmähertraktor in einem Carport abgestellt. Dieser Carport und weitere darin gelagerte Gegenstände wurden durch den Brand beschädigt.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter geführt

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei im Warfenweg in Norden einen 34-Jährigen E-Scooter-Fahrer, da das von ihm geführte Fahrzeug augenscheinlich keine Versicherungsplakette aufwies. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten zusätzlich Alkohol in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Da der Promillewert über 1 Promille lag, wurde dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norderney - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Zeit von Montag, den 12.08.2024, bis Samstag, den 17.08.2024, wurde ein Pkw VW Golf beschädigt, welcher in dem genannten Zeitraum am Fahrbahnrand im Gewerbegelände in Höhe eines Getränkehändlers auf Norderney abgestellt wurde. Nachdem der bislang unbekannte Unfallverursacher den VW Golf an der linken Fahrzeugseite beschädigte, flüchtete er unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter 04932-92980 zu melden.

Norden - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am gestrigen Samstagnachmittag, zwischen 11:45 Uhr und 15:30 Uhr, ereignete sich in der Gartenstraße in Norden ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte mit seinem Kraftfahrzeug, mutmaßlich beim Rangieren, einen am Fahrbahnrand der Gartenstraße abgestellten, schwarzen Mercedes. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Regulierung des Sachschadens zu bemühen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931-921-0 entgegen.

Sonstiges

Norden - Mülltonnen in Brand geraten

Am frühen Morgen des heutigen Sonntags, um kurz nach 06:00 Uhr, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Mülltonnen am Bahnsteig des Norder Bahnhofs in Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierten Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Dennoch entstand durch die Hitzeentwicklung jeweils ein Sachschaden an den beiden Mülltonnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Auto beschädigt

Unbekannte haben in Neuharlingersiel ein Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten den grauen Ford Tourneo und ließen die Luft aus den Reifen. Der Wagen war in der Zeit von Freitag, um 18 Uhr, bis Samstag, um 6 Uhr, im Mühlenstrich vor einem Wohnhaus abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 23-jährige Mann aus Bad Zwischenahn fuhr gegen 17:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 461 in Richtung Carolinensiel. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 23-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Westerholt - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Westerholt ist am Samstagmittag ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der 38-jährige Mann aus Großheide fuhr gegen 11:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Mittelweg in Richtung Willmsfeld. Eine 44-jährige Frau aus Westerholt überholte den Radfahrer mit ihrem VW Golf und touchierte diesen dabei. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Während des Überholvorgangs soll ein Auto entgegengekommen sein. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei in Esens unter 04971 926500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell