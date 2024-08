POL-AUR: Holtgast - Vermisster Jugendlicher gefunden

Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Norden - Sachbeschädigung Bereits am Dienstag den 06. August zwischen 19 und 21 Uhr kam es in der Hafenstraße in Dornum zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte im Tatzeitraum die rechte hintere Fensterscheibe eines dort ...

