Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Bilanz zum Stadtfest/Aurich - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Bilanz zum Stadtfest

Am letzten Wochenende fand in Aurich wieder das alljährliche Stadtfest statt. Am Freitag musste die Polizei nur zu wenigen Einsätzen im Innenstadtbereich gerufen werden. Anders sah es wiederum am Samstag aus. Am Abend und im Verlauf der Nacht wurde die Polizei zu mehreren Einsätzen gerufen. Neben diversen Streitigkeiten und Körperverletzungen gab es auch unter anderem zwei Widerstände gegen Polizeibeamte. Ein 57-jähriger Mann wurde aggressiv, nachdem er in eine Hecke am Georgswall urinierte und darauf angesprochen wurde. Er schlug in Richtung der Beamten, verfehlte diese aber. Ein 28-jähriger Mann schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht, als dieser zuvor mit seinem Streifenpartner einen Streit zwischen dem 28-Jährigen und weiteren Personen schlichten wollte. Der Polizist wurde dadurch leicht verletzt. Auch Glasflaschen spielten in der Nacht zu Sonntag öfter eine Rolle. Ein 27-jähriger Mann schlug nach einem Streit einem 22-Jährigen eine Bierflasche über den Kopf und verletzte ihn dadurch. Bei einer weiteren Tat erlitt ein 23-jähriger Mann Verletzungen durch eine Glasflasche, nachdem er zuvor mit dem 25-jährigen Täter in Streit geraten ist. Gegen alle Täter wurden Strafverfahren eingeleitet. Ein 43 Jahre alter Mann erhielt eine Anzeige, weil er gegen 1.30 Uhr in der Osterstraße Glasflaschen in verschiedene Personengruppen geworfen hat. Nach derzeitigem Stand wurde dadurch niemand verletzt. Nach zwei weiteren Taten sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 1 Uhr ein 20-Jähriger mit einer unbekannten Frau verbal in Streit. Ein derzeit unbekannter Mann ging dazwischen und zerschlug eine Glasflasche. Die abgebrochene Flasche hielt der Mann aggressiv in Richtung des Opfers. Das Opfer verständigte daraufhin die Polizei, der Täter konnte zuvor unerkannt flüchten. Der Tatort war zwischen Georgswall und der Marktpassage. Vor einer Kneipe in der Straße Georgswall haben drei unbekannte Täter gegen 1.45 Uhr einen 18-Jährigen angegriffen und ihm im Gesicht und an der Hand verletzt. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 sachdienliche Hinweise zu beiden Taten entgegen.

Aurich - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Sonntag hat es in Aurich eine Körperverletzung gegeben. Nach ersten Erkenntnissen haben zwei derzeit unbekannte Männer auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Emder Straße auf einen 31-jährigen Mann eingeschlagen. Dieser hat dadurch Verletzungen im Gesicht davongetragen. Die zwei gesuchten Männer waren in Begleitung von zwei unbekannten Frauen. Alle vier Personen sind nach der Tat in einem weißen Tesla geflüchtet. Die Tat ereignete sich gegen 4 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

