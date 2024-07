Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Letztes Fußballspiel in der Stuttgart-Arena - Polizei zufrieden mit dem Einsatzverlauf

Stuttgart (ots)

Das letzte Spiel in der Stuttgart-Arena haben am Freitag (05.07.2024) nochmals zehntausende Fans genutzt, um ausgelassen die Partie Spanien - Deutschland zu feiern. Im Laufe des Nachmittags trafen sich die Anhänger der deutschen Mannschaft im Unteren Schlossgarten am Fan Meeting Point und fieberten dem Spiel entgegen. Von dort aus starteten die Fans den Fanwalk in Richtung Stadion, dem sich in der Spitze bis zu 12.000 Personen anschlossen und die Straßen in ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer verwandelten. Mehrfach wurde dabei Pyrotechnik abgebrannt. Auch einige Hundert spanische Fans sammelten sich in einem Biergarten im Stuttgarter Osten und gingen gemeinsam zum Stadion. In der Innenstadt feierten mehrere 10.000 Deutschlandfans gemeinsam mit spanischen Fußballbegeisterten in den Fan Zones und dem Cityring das vorgezogene Finale. Gegen 17.15 Uhr musste die Fan Zone auf dem Schlossplatz geschlossen werden, da die Kapazitätsgrenze erreicht wurde. Während des ganzen Tages herrschte in der Stadt eine ausgelassene und fröhliche Stimmung. Im Gegensatz zu den hitzigen Kämpfen auf dem Rasen musste die Polizei während des Einsatzes nur wenige gelbe Karten verteilen und Fans vom Platz stellen. Auch am letzten Spieltag in Stuttgart stand das Fußballfest im Vordergrund.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell