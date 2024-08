Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Verkaufswagen beschädigt

Südbrookmerland - 13-Jährige schwer verletzt

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

Brockzetel - Unfall mit drei Fahrzeugen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Verkaufswagen beschädigt

Unbekannte haben in der Oldersumer Straße ein Verkaufsfahrzeug beschädigt. Die Täter zerstörten zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 16 Uhr, auf dem Grundstück der Stiftsmühle die Beifahrerscheibe eines Brötchenwagens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - 13-Jährige schwer verletzt

In Südbrookmerland ist am Montag eine 13-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 13.40 Uhr eine 36-jährige Ford-Fahrerin auf der Ekelser Straße in Richtung Moordorf und passierte auf Höhe des Süderwegs einen haltenden Schulbus. Als ein 13-jähriges Mädchen hinter dem Bus auf die Fahrbahn trat, wurde es von der Ford-Fahrerin erfasst. Das Mädchen wurde durch den Aufprall schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

Auf der Hauptstraße in Wiesmoor hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 78-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 16 Uhr auf dem Kornblumenweg unterwegs und wollte nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen. Hierbei stieß sie mit einer 68-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die auf dem dortigen Geh- und Radweg fuhr. Die 68-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Brockzetel - Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Dienstag hat es in Aurich-Brockzetel einen Verkehrsunfall mit drei Autos gegeben. Ein 53-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 8.30 Uhr auf der Brockzeteler Straße in Richtung Adorf. Verkehrsbedingt musste er an der Einmündung zum Düvelsmeerweg bremsen. Dies übersah ein dahinterfahrender 28-jähriger Opel-Fahrer. Er fuhr dem VW hinten auf, lenkte sein Fahrzeug nach links und touchierte im Gegenverkehr einen 45-jährigen Renault-Fahrer, der in Richtung Aurich fuhr. Der 45 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Auto entstand Sachschaden. Der Unfallort war für etwa anderthalb Stunden teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell