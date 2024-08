Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Werdum - Unfall/Esens - Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Werdum - Unfall

Am Samstag hat es in Werdum einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 55-jähriger Harley-Davidson-Fahrer fuhr gegen 17.50 Uhr auf der Edenserlooger Straße und wollte nach links in die Buttforder Straße einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Hyundai-Fahrer. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Der Krad-Fahrer wurde dadurch leicht an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Esens - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Samstag ist ein Unfallverursacher in Esens geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Straße Am Hafen gegen die Front eines schwarzen BMW. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell