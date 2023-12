Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte berauben 19-Jährigen in Unterer Königsstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Zu einem Straßenraub durch zwei bislang unbekannte Täter kam es am 1. Weihnachtsfeiertag in der Unteren Königsstraße in Kassel. Die zwei Täter hatten am Nachmittag einen 19-Jährigen unter Vorhalt eines Messers und Einsatz eines Pfeffersprays beraubt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können.

Der 19-Jährige, der momentan im Landkreis Göttingen lebt, hatte nach der Tat das Polizeipräsidium am Hauptbahnhof aufgesucht. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes verständigten für ihn zunächst einen Rettungswagen, der das Opfer wegen seiner Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Im Anschluss an die ambulante Behandlung gab der 19-Jährige in seiner Vernehmung an, dass er sich in der Unteren Königsstraße, Höhe Jägerstraße, zwischen 17 und 18 Uhr einen Döner hatte holen wollen. Am Straßenverkaufsfenster eines dortigen Imbisses sei er dann plötzlich von den beiden Unbekannten mit Faustschlägen angegriffen sowie mit Pfefferspray attackiert worden. Einer der Räuber habe zudem ein Messer in der Hand gehalten. Nachdem die beiden Täter ihm Handy und Bargeld sowie eine rote Umhängetasche weggenommen hatten, flüchteten sie zur Stern-Kreuzung und dort nach links in die Kurt-Schumacher-Straße.

Die beiden Räuber beschrieb der 19-Jährige wie folgt:

1.) Ca. 30 Jahre alt, etwa 185 cm bis 190 cm groß, arabisches Aussehen, schwarzer Bart, sportliche Figur, schwarze Jacke mit Kapuze auf Kopf gezogen, weißer Pullover, schwarze Hose.

2.) Ca. 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, arabisches Aussehen, kein Bart, sportliche Figur, schwarze Jacke, schwarze Hose.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Raubes werden nun beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell