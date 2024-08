Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Dienstag in ein Wohnhaus in Moordorf eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr an der Auricher Straße, in Höhe Waller Weg, gewaltsam Zutritt zu einem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden diverse Wertsachen entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Hage - Einbruch auf Firmengelände

Auf einem Firmengelände in Hage kam es am Wochenende zu einem Einbruch. Bislang Unbekannte betraten zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, unbefugt ein Gelände in der Kastanienallee und stiegen in eine dortige Halle ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 210 in Moordorf ereignet. Gegen 7 Uhr kam ein bislang unbekannter Autofahrer in Höhe der Einmündung zum Ritzweg offenbar von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen eine Hecke und ein Ortsschild. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

