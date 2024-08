Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Angriff auf Lieferanten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Angriff auf Lieferanten

Ein 41-jähriger Mann ist am Donnerstag in Norden von zwei Unbekannten angegriffen worden. Gegen 4.50 Uhr hielt der 41-jährige Auslieferungsfahrer für Apotheken mit seinem Transporter in der Straße Am Markt und verließ den Wagen. Zwei männliche Personen machten sich plötzlich an dem Transporter zu schaffen. Im weiteren Verlauf schlugen sie den 41-Jährigen und forderten ihn auf, den Transporter für sie zu öffnen. Die Täter flüchteten letztlich ohne Beute in Richtung Blücherplatz. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt.

Einer der unbekannten Männer wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und sehr schlank, mit blassem Teint und einem schmalen Gesicht. Seine Haare waren dunkel und kurzrasiert. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans.

Der zweite Täter wird beschrieben als etwa 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Auch er war sehr schlank und hatte einen blassen Teint. Er trug eine weiße Cap, eine schwarze Stoffhose und ebenfalls einen dunklen Hoodie mit Kapuze. Beide Täter sollen auffällig weiße Schuhe getragen haben.

Wer Hinweise auf die beschriebenen Personen geben kann oder in dem Bereich Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell