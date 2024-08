POL-AUR: Norden - 76-Jähriger wurde um vierstellige Geldsumme betrogen

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus Unbekannte sind am Dienstag in ein Wohnhaus in Moordorf eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr an der Auricher Straße, in Höhe Waller Weg, gewaltsam Zutritt zu einem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden diverse Wertsachen ...

mehr