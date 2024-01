Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Meldungen // Handtasche aus Einkaufswagen entwendet // Geldbörse aus Handtasche entwendet

Am Freitag, 12.01.2024, gegen 18.45 Uhr, wurde einer 59-jährigen Frau ihre Handtasche entwendet. Sie befand sich auf einem Parkplatz eines großen Einkaufscenters in Friedlingen und war mit dem Verladen ihrer Einkäufe in ihren Pkw beschäftigt, als ein Unbekannter ihre Handtasche, welche sich noch im Einkaufswagen befand, entwendete. In der Handtasche befanden sich Bargeld, Identitätsdokumente, eine Bankkarte sowie ein Mobiltelefon. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass es in Frankreich bereits zu vier Bezahlvorgängen mit ihrer Bankkarte kam.

Am Samstag, 13.01.2024, in dem Zeitraum zwischen 12.45 Uhr bis 13.05 Uhr wurde einer 45-jährigen Frau ihre Geldbörse entwendet. Sie befand sich beim Einkaufen in einem Lebensmittel-Discounter in der Hauptstraße in Friedlingen und bemerkte beim Bezahlen an der Kasse, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet wurde. Die Handtasche selber befand sich während ihres Einkaufs im Einkaufswagen. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld, Identitätsdokumente sowie eine Bankkarte.

