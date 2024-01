Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Unbekannter soll Mädchen sexuell belästigt haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Schluchsee]

Am 14.01.2024, um 22 Uhr, soll ein 17-jähriges Mädchen von einer unbekannten männlichen Person sexuell belästigt worden sein. Das Mädchen wartete nach derzeitigem Ermittlungsstand in Schluchsee am Bahnhof auf den Bus, als ein Auto neben ihr anhielt. Der männliche Beifahrer stieg demnach aus, sprach sie an und bedrängte sie. Als der Bus an die Haltestelle fuhr, soll der Mann wieder in das Auto eingestiegen und davongefahren sein. Eine genauere Beschreibung von dem männlichen Fahrer des Autos liegt nicht vor.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,80-1,85 Meter groß, zwischen 20-30 Jahre alt, schmale Statur, komplett dunkel (schwarz) gekleidet, trug eine Kapuze (vermutlich auch in schwarz), sprach mit einem ausländischen Akzent und hatte braune/hellbraune Haut. Bei dem Auto handelt es sich um ein älteres, rotes Modell.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten Lenzkirch unter der Telefonnummer 07653/964390 oder jederzeit beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell