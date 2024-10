Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Brand und Telefonbetrüger machen Beute

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:15 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit einem BWM die Hilscherstraße. Im Einmündungsbereich zur Schubert-und-Salzer-Straße verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit diesem gegen eine Steinmauer. Hierdurch wurde das Fahrzeug stark beschädigt, sodass etwa 30 000 Euro Sachschaden entstand. Der Fahrer des Fahrzeugs stieg aus und verließ zu Fuß die Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 15:25 Uhr und 15:30 Uhr einen in der Raiffeisenstraße auf dem Parkplatz eines Gartencenters geparkten Citroen und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher, welcher wohl mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Fichtenberg: Brand in Firmengebäude

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Feuer in einem Firmengebäude in der Tälestraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Karton, sowie ein Rollwagen mit Kunststoffteilen in Brand. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Feuer in Folge eines technischen Defekts ausbrach.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht in Parkhaus

Zwischen Dienstagvormittag 09:30 Uhr und Mittwochmittag 13 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in einem Parkhaus im Ziegeleiweg geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 Zeugenhinweise entgegennimmt.

Gaildorf: Telefonbetrüger machen Beute

Am Mittwochvormittag riefen Telefonbetrüger bei einem Senior aus Gaildorf an und gaben vor, dass der Sohn des Mannes in einen schweren Autounfall verwickelt gewesen sei. Es sei nun eine Kaution fällig um zu verhindern, dass der Sohn in eine Justizvollzugsanstalt kommt. Der Senior ließ sich von den Betrügern überzeugen und übergab einem Abholer Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell