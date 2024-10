Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach mutmaßlichem Angriff mit Auto

Aalen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 01 Uhr soll ein 20-jähriger Mann im Haselbacher Weg mit seinem Auto auf einen ihm bekannten 46 Jahre alten Mann zugefahren sein, um ihn mit dem Fahrzeug zu erfassen. Diesem gelang es jedoch auszuweichen. Der 20-Jährige fuhr mit seinem Pkw anschließend davon. Er wurde im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen festgenommen und im Laufe des gestrigen Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Gmünd vorgeführt. Der Haftrichter erließ den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, weshalb der 20-jährige Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

