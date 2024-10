Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brennender LKW

Aalen (ots)

Satteldorf: Brennender LKW

Am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem LKW die Helmshöfer Straße. In Folge eines technischen Defekts fing der LKW Feuer und geriet in Brand. Er wurde in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Löscharbeiten gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell