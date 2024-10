Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Lkw verliert nach Unfall Ladung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Lkw verliert nach Unfall Ladung

Am Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Lkw-Fahrer die L1160 von Weiler in den Bergen in Richtung Degenfeld. Dabei kam ihm in einer Linkskurve ein 53-Jähriger Lkw-Fahrer entgegen. Hierbei streifte der 27-Jährige mit seinem LKW den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. Dadurch machte sich die Ladung aufgrund mangelhafter Sicherung im Lkw des 27-Jährigen selbstständig und flog aus dem Fahrzeug. Die geladenen Metallteile beschädigten den Smart einer 34-Jährigen Autofahrerin, welche ebenfalls in Richtung Degenfeld unterwegs war. Das Fahrzeug eines in Richtung Weiler fahrenden 33-jährigen Sprinterfahrers wurde ebenfalls durch die herabfallende Ladung beschädigt. Der 27-Jährige wurde durch herumfliegende Glassplitter leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 80 000 Euro. Die Fahrbahn muss bis auf weiteres im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt werden.

