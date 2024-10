Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw, Verdacht auf Jagdwilderei

Aalen (ots)

Mögglingen: Diebstahl aus PKW

Im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, wurde aus einem Kia, welcher vor einem Wohnhaus in der Salzstraße abgestellt war, eine Kartentasche entwendet. Die Karten wurden anschließend an einem Zigarettenautomaten benutzt und Zigaretten im Wert von etwa 120 Euro gezogen. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Westhausen: Vorfahrt missachtet- 70000 Euro Schaden

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagfrüh auf der B290.

Gegen 6 Uhr kam es auf der B290 zwischen Frankenreute und der Abzweigung Schwabsberg zur Kollision zwischen einem Skoda und einem Hyundai. Der 29-jährige Fahrer des Skoda, welcher die B290 aus Richtung Ellwangen befuhr, missachtete beim Abbiegen auf die L1029 nach Frankenreute die Vorfahrt des auf der B290 in Richtung Ellwangen fahrenden ebenfalls 29-jährigen Hyundai-Fahrers. Durch die Kollision wurde der Hyundai nach rechts von der Fahrbahn abgelenkt, drehte sich um 180 Grad, überrollte ein Verkehrszeichen und kam schlussendlich im Straßengraben zum Stehen. Der Skoda wurde ebenfalls durch die Kollision gedreht und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe der beiden Pkw mussten durch den Einsatz des Ölmobils von der Fahrbahn entfernt werden.

Essingen-Hohenroden: Verdacht auf Jagdwilderei

Am Samstag gegen 15:00 Uhr wurde auf dem Gewann Hummelhölzle, welches an die Kreisstraße 3283 angrenzt, ein verendetes Reh aufgefunden. Obwohl das Tier bereits schon starken Tierfraß aufwies, konnten Verdachtsanzeichen für eine mögliche Jagdwilderei erkannt werden. Dazu bittet die Polizei um Hinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich an den Fachbereich Gewerbe und Umwelt unter der Telefonnummer 07961 9300 zu wenden.

Aalen/Hofen: PKW übersehen

Am Dienstag übersah ein 52-jähriger VW-Fahrer, gegen 6:50 Uhr, auf der Aehlfingerstraße beim Abbiegen auf die L1029, einen dort fahrenden VW eines 30-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Zusammenstoß zweier PKW

Als am Montag ein 53-jähriger LKW-Fahrer gegen 17:15 Uhr vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr der Neue Straße einfahren wollte, übersah er einen vorbeifahrenden Hyundai einer 54-Jährigen. Es kam zum Unfall bei dem ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

