POL-PPRP: Alkoholisiert Auffahrunfall verursacht

Am Sonntagabend (13.10.2024), gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer in der Kaiser-Wilhelm-Straße auf ein vor ihm abbremsendes Auto auf. Durch den Zusammenstoß entstand an den beiden Autos ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von fast 2 Promille. Dem Mann wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

