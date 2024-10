POL-PPRP: Mofadiebstahl - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagabend (12.10.2024, gegen 19 Uhr) wurde eine 14-Jährige von einem Unbekannten belästigt. Der Mann hatte sich an der Straßenbahnhaltestelle Sternstraße (Hohenzollernstraße) neben die 14-Jährige auf die Bank gesetzt und sie unsittlich berührt. Die Jugendliche flüchtete sich mit ihrer Freundin in einen nahegelegenen Discounter. Der Mann ging ebenfalls in den Markt und kaufte sich dort ...

