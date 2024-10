Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 12.10.2024, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 15:45 Uhr wurde ein in der Richard-Dehmel-Straße geparkter blauer PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Haben Sie etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

