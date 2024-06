Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer verursacht Unfall und haut ab

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht zwei Fahrradfahrer, die am Donnerstagnachmittag in der Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs waren. Laut einer Augenzeugin fuhren die Männer gegen 15:45 Uhr in den Zillweg. Am Ende der Abfahrt zu einer Tiefgarage kollidierte einer der beiden mit einem geparkten, weißen BMW. Im Anschluss machten sich der Unfallverursacher und sein Gefährte aus dem Staub. An dem Wagen entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf einen vierstelligen Betrag schätzt. Laut der Zeugin hatte der Verursacher kurze blonde Haare und trug ein weißes ärmelloses Shirt sowie dreiviertel lange blaue Jeans. Um den Bauch hatte der mutmaßliche Täter eine schwarze Bauchtasche. Sein Begleiter hatte kurze schwarze Haare und trug ein weißes Poloshirt, kurze grüne Hosen und einen weißen Rucksack. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an. Zeugen, denen die Fahrradfahrer im Laufe des Donnerstagnachmittags aufgefallen sind oder die Hinweise zu der Identität der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

