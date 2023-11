Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsspuren an der Eingangstür

Gera (ots)

Gera: Einbruchsspuren an der Eingangstür einer Arztpraxis in der Zeulsdorfer Straße bemerkte gestern früh (28.11.2023) eine Zeugin und meldete dies der Geraer Polizei. Demnach versuchten Einbrecher in der Nacht von Montag (27.11.2023) zu Dienstag (28.11.2023) in die Räumlichkeiten der Praxis zu gelangen, scheiterten aber zum Glück. Dennoch verursachten die Täter Sachschaden. Die Kripo in Gera übernahm die Ermittlungen (Bezugsnummer 0311372/2023) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

