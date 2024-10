Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 11.10.2024, 23:30 Uhr und Samstag, den 12.10.2024, gegen 05:30 Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug in der Seydlitzstraße aufgebrochen. Der Innenraum wurde durchwühlt und darin befindliche Wertsachen entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass vier weitere geparkte Fahrzeuge im Bereich der Bleichstraße aufgebrochen wurden. Aus diesen Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe. Haben Sie die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell