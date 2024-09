Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw verschwunden

Ilmenau (ots)

Ein 67-Jähriger parkte am frühen Morgen seinen Audi auf dem Parkplatz eines Hotels in der Erfurter Straße. Wenige Stunden später stellte eine Bürgerin den Audi mit eingeschlagener Scheibe in der Unterpörlitzer Landstraße fest. Der 67-jährige Halter wurde durch die Polizei darüber informiert. Ersten Erkenntnissen nach, befand sich ein Fahrzeugschlüssel im Inneren. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe ein und fuhren mit dem Audi zum Auffindeort. Dort durchsuchten sie den Pkw nach möglichem Diebesgut und ließen ihn in einem desolaten Zustand zurück. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau unter 03677-601124 mit Angabe der Bezugsnummer 02149841/2024 entgegen. (mla)

