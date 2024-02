Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wartungsarbeiten an der Telefonanlage

Kaiserslautern (ots)

Die Polizeidienststellen in Stadtgebiet sind am Dienstag (6. Februar), von 7 Uhr bis circa 8 Uhr, sowie am Donnerstag (8. Februar), von 16 Uhr bis etwa 17 Uhr, telefonisch nicht erreichbar. Betroffen sind alle Durchwahlen der Rufnummer 0631 369-0. Anzeigen und Hinweise nimmt die Online-Wache der Polizei rund um die Uhr unter https://s.rlp.de/ow im Internet entgegen. Im Notfall (!) wählen Sie die Notrufnummer 110. Bitte nutzen Sie die Nummer nicht für Auskunftsersuchen, die Telefonnummer ist für Notrufe freizuhalten. |erf

