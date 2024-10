Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche fahren mit gestohlenem Roller

Ludwigshafen (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Sonntagnachmittag (13.10.2024) die Polizei, da drei Jugendliche in der Bürgermeister-Kutterer-Straße mit einem gestohlenen Roller herumfahren würden. Als die Polizeikräfte eintrafen, versuchten die Jugendlichen im Alter von 12, 14 und 15 Jahren, zu Fuß zu flüchten, konnten aber durch die Beamten angehalten und kontrolliert werden. Den Roller konnten weitere Polizeibeamte in der Nähe auffinden. Dieser war in der Zeit vom 11. - 12.10.2024 in der Ebertstraße gestohlen worden. Die Jugendlichen bestritten den Roller gestohlen zu haben, sie hätten ihn von einem Unbekannten bekommen. Sie wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Der gestohlene Roller wurde an den Eigentümer übergeben.

