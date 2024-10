Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Widerstand nach Personenkontrolle

Aalen (ots)

Gschwend: Unfallflucht

Ein 37-jähriger Lenker eines VWs fuhr am Montag gegen 14:35 Uhr auf der L 1080 von Gschwend in Richtung Hundsberg. Als ein Lkw entgegenkam, musste er in einer Linkskurve nach rechts ausweichen und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Montag gegen 16:40 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Mazda auf der Leutzestraße. Aufgrund einer medizinischen Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und streifte einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Ford. Anschließend fuhr sie frontal auf einen ebenfalls am linken Fahrbahnrand geparkten VW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Verursacherin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec-Fahrerin gestürzt

Eine 83-Jährige fuhr am Montag gegen 16:10 Uhr mit ihrem Pedelec auf einem asphaltierten Feldweg in Richtung Heubach hinter einer 81-Jährigen, die ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs war. Als die beiden nach links abbiegen wollten, kam es zu einer Berührung der Räder. Dadurch stürzte die 83-jährige Frau und verletzte sich schwer.

Aalen: PKW beschädigt

Unbekannte beschädigten am Montag zwischen 15:05 Uhr und 16:00 Uhr einen BMW, der auf einem Parkplatz in der Wellandstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5240.

Aalen: Mit Betonpfeiler kollidiert

Ein 81-jähriger Lenker eines VWs wollte am Montag gegen 16:00 Uhr ein Parkhaus in der Julius-Bausch-Straße verlassen. Hierbei kollidierte er mit einem Betonpfeiler und wurde dadurch leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand

Aalen/Wasseralfingen: Widerstand nach Kontrolle

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr führten Beamten in der Wilhelmstraße eine Personenkontrolle durch. Der kontrollierte 39-jährige Mann zeigte sich unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm ein Schlagstock festgestellt. Als dem 39-Jährigen aufgrund seiner Aggressivität Handschließen angelegt werden sollten, leistete er Widerstand. Als er zu Boden gebracht werden sollte, biss er einer Beamtin in den Finger. Diese wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

