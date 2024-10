Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Räuberischer Diebstahl, Sonstiges

Aalen (ots)

Fellbach: PKW zerkratzt

In der Zeit zwischen Freitag, 19:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Beifahrerseite eines PKW Tesla mit einem spitzen Gegenstand. Das Auto war in der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkt. Hinweise zur den Tätern nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Verkehrsunfall

Am Montag, gegen 17:40 Uhr befuhr eine 22-jährige Opel-Fahrerin die Beinsteiner Straße. Um ein entgegenkommendes Fahrzeug die Durchfahrt zu ermöglichen, fuhr sie an den rechten Fahrbahnrand und hielt dort kurz an. Beim Anfahren übersah sie den Ford Transit eines 33-Jährigen hinter sich, der soeben zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge, bei der geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.

Schorndorf: Brandalarm

Am Montag kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brandalarm in der Bismarckstraße. Dort kam es zu einer sichtbaren Rauchentwicklung. Ferner waren akustische Feuermelder zu hören. Die Feuerwehr erkannte als Ursache für den Rauch verbranntes Brot im Toaster. Es kam zu keinem offenen Brand. Es wurden keine Personen verletzt.

Rudersberg: Unfall mit Traktor

Am Montagmorgen gegen 08:25 Uhr rangierte ein 55-jähriger mit seinem Traktor in der Friedrich-Ebert-Straße. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Mercedes und beschädigte das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Schorndorf: Räuberischer Diebstahl

Am Montag gegen 16:45 Uhr entwendete ein 32-jähriger Mann ein Dosengetränk aus dem Bahnhofskiosk in der Rosenstraße. Als ihn ein 24-Jähriger auf den Diebstahl ansprach, schlug der 32-Jährige unvermittelt auf ihn ein und rang ihn zu Boden. Der 24-jährige Mann erlitt dadurch Platzwunden im Gesicht und Schürfungen. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Schorndorf: Brand von E-Bike

Am Montag gegen 14:45 Uhr geriet aufgrund eines Defektes ein E-Bike in Brand. Das Elektrofahrrad war in einem Gartenhaus in der Risslerinstraße abgestellt. Ein Übergriff des Feuers auf Gebäude konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Schwaikheim: Pkw beschädigt

Zwischen Samstagabend 21 Uhr und Montagmittag 12 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Adlerstraße geparkten Ford, indem er diesen zerkratzte. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Schwaikheim nimmt Hinweise zum noch unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

