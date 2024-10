Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Arbeitsunfall, Verkehrsunfall Pkw vs. Rollerfahrer, Fußgängerin übersehen

Aalen (ots)

Mainhardt: Schwerlastgurt reist und Arbeitsmaschine stürzt ab

Am Montagmorgen gegen 10:40 Uhr kam es in der Knappengasse zu einem Arbeitsunfall, als ein 41-jähriger Mann eine landwirtschaftliche Maschine auf einem Sattelanhänger verladen wollte. Diese war zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem Schwerlastgurt an einem Gabelstapler angebunden, als dieser riss und die Maschine herabfiel. Hierdurch wurde der 41-Jährige am Bein getroffen, weshalb er schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Sachschaden an der Maschine ist derzeit nicht bekannt.

Michelfeld: Verkehrsunfall Pkw vs. Rollerfahrer

Auf der B14 kam es am Montag gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 16-jähriger Rollerfahrer verletzt wurde. Ein 69-jähriger VW-Fahrer wollte von der Bürkhofstraße auf die B14 nach links abbiegen, als er einen von links kommenden Rollerfahrer übersah. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch es beim Roller zu einem Totalschaden kam und beim Pkw von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich ausgegangen wird. Die Fahrbahn war im Zeitraum der Unfallaufnahme kurzzeitige gesperrt.

Gailsdorf: Fußgängerin übersehen

An einem Fußgängerüberweg in der Karlstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw der Marke Ford und einer 67-jährigen Fußgängerin. Als diese am Montag um 11:15 Uhr den Überweg überqueren wollte übersah die 49-jährige Ford-Fahrerin die Frau und es kam zur Kollision an der linken Fahrzeugseite. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell