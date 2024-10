Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kabel entwendet, Gabellader fährt auf Pkw sowie Wertgegenstände aus Pkws entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Kupferkabel entwendet

Zwischen Samstagabend 18:30 Uhr und Montagmorgen 08 Uhr verschafften Diebe sich Zugang zu einem Betriebsgelände Im Hasenbühl und entwendeten aus diesem mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel. Die Diebe verursachten dabei Sachschaden an einem Tor in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Rot am See: Gabellader fährt auf Pkw

Am Sonntag gegen 15:45 Uhr befuhr eine 33-jähriger Gabellader-Fahrerin die L1040 in Rot am See aus Richtung B290 kommend. Auf Höhe der Einmündung zu einem landwirtschaftlichen Anwesen Oberwinden, wollte dieser nach links abbiegen und übersah hierbei einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 76-jährige Ford-Fahrerin. Daraufhin kam es zum Verkehrsunfall zwischen den beiden Fahrzeugen, indem die Fahrerin des Gabelladers mit dem rechten Vorderrad auf die Frontseite des Pkws fuhr. Beide Insassen des Pkws wurden durch die Kollision leicht verletzt. Insgesamt wird von einem Sachschaden von ca. 10.000 Euro am Pkw ausgegangen.

Crailsheim: Wertgegenstände aus Fahrzeugen entwendet

In einem Zeitraum von Sonntagabend 17 Uhr bis Montagmorgen 7 Uhr wurden in der Johann-Sattler-Straße aus zwei Fahrzeugen der Marke Daimler-Benz Wertgegenstände gestohlen. Sowohl Geldbeutel, Fahrzeugschlüssel als auch ausweisende Dokumente und Bankkarten wurden entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

