Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Langenburg: Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer einen Gemeindeverbindungsweg von der L1042 kommend in Richtung der L1036. Hierbei verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der 60-Jährige fuhr in eine Wiese und überschlug sich mehrfach. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Am Freitag zwischen 19 Uhr und 23 Uhr entwendete ein Dieb einen Geldbeutel aus einem geparkten VW in der Straße Langwiesen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Obersontheim: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Ein 55-jähriger Motorradfahrer war am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Herlebacher Straße unterwegs. Hierbei stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstagvormittag zwischen 10 und 11:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Auwiesenstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Mainhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 19-jähriger Ford-Fahrer war am Sonntagvormittag gegen 11:30 Uhr auf der K2670 von Bubenorbis in Richtung Ziegelbronn unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links in den Grünstreifen. Als er versuchte gegenzusteuern, geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und er fuhr nach rechts in einen Acker. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

