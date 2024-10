Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Pkw Brand

Aalen (ots)

Neresheim: Fahrzeug überschlägt sich

Am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr eine 76-jähriger Opel Lenker die B 466 von Neresheim kommend in Richtung Ohmenheim. Vor ihr fuhr ein 16-jähriger Traktorlenker. Dieser bog ohne zu Blinken in den Sohlweg nach links ab. In diesem Moment überholte die Opellenkerin, trotz Überholverbot, den Traktor und es kam zum Unfall. Hierbei rutschte der Opel zunächst, überschlug sich dann und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Traktor wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt, der Schaden am Opel ist noch unbekannt.

Ellwangen: Pkw Brand

Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr auf der Ellwanger Südtangente ein älterer Pkw in Brand. Der Lenker konnte sein Fahrzeug noch kurz vor dem Tunnel anhalten bis es kurze Zeit später in Vollbrand stand. Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen war mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Durch die Rauchentwicklung wurde die Tunneldecke verrußt, ob ein Hitzeschaden entstand, muss noch geklärt werden. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die Südtangente war bis ca. 17:34 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

