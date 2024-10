Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unachtsamkeit beim Spurwechsel

Am Samstag gegen 10:10 Uhr befuhr ein 42-Jähriger die Rommelshauser Straße in Richtung zur B 14 mit seinem PKW Fiat. Vor der Einmündung der Bühlstraße hatte er sich versehentlich auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, obwohl er geradeaus fahren wollte. Nachdem die Ampel für den Geradeausverkehr auf Grün geschaltet hatte, fuhr er los und wechselte auf die rechte Spur. Hierbei übersah er den bereits losgefahrenen PKW VW eines 64-Jährigen und es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand.

Gem. Aspach, B 328: Auffahrunfall

Am Samstag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 59-Jähriger die B 328 von Großaspach in Richtung Backnang mit seinem PKW BMW. Kurz vor der Überleitung zur B 14 musste der 59-Jährige wegen eines mit Blaulicht und Martinshorn entgegenkommenden Rettungswagens abbremsen. Der hinter dem 59-Jährigen fahrende 28-jährige Fahrer eines PKW Daimler erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW BMW auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 17:20 Uhr wurde ein im Einmündungsbereich der Schubertstraße zur Mozartstraße geparkter PKW Ford durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dessen Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Der Art der Beschädigung nach, dürfte es sich beim dem Verursacherfahrzeug vermutlich um einen in roter Farbe lackierten Kleintransporter mit Pritsche gehandelt haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

