POL-OF: Land Rover gestohlen; Lasermessgerät von Baustelle geklaut; Rassistische Parolen gerufen - Polizei ermittelt Tatverdächtige; und mehr

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Land Rover vom Hof gestohlen: Zeugen gesucht - Bruchköbel

(cb) Auf einen Landrover, der im Savignyring (einstellige Hausnummern) im Hof abgestellt war, hatten es Fahrzeugdiebe am Dienstag abgesehen. Die Unbekannten überbrückten zwischen Mitternacht und 7.45 Uhr vermutlich das Keyless-Go-System des Fahrzeuges und fuhren mit diesem anschließend unbemerkt vom Hof. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Fachkommissariats unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Hinweise gesucht: Lasermessgerät von Baustelle geklaut - Gelnhausen

(cb) Die Polizei in Gelnhausen sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem Baustellendiebstal zwischen Montag, 17 und Dienstag, 7 Uhr, an der Anschrift "Im Ziegelhaus" (10er Hausnummern) geben können. Ersten Erkenntnissen nach haben die bislang unbekannten Täter einen dortigen Baustellencontainer aufgebrochen und ein Lasermessgerät sowie einige Elektrowerkzeuge an sich genommen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0.

3. Zwei Männer riefen rassistische Parolen: Polizei vor Ort handelte sofort - Gelnhausen

(cb) Eine Besucherin einer Diskothek in der Bahnhofstraße (einstellige Hausnummern) machte eine in der Nähe befindliche Streife der Polizei am Samstag, gegen 2.10, auf zwei männliche Gäste der Bar aufmerksam. Wenige Augenblicke zuvor sollen die beiden Männer aus Bayern gemeinsam eine rassistische Parole gerufen haben. Die eingesetzten Beamten sprachen die zwei Tatverdächtigen umgehend an und nahmen deren Personalien auf. Auf den 27-Jährigen und seinen 35 Jahre alten Begleiter kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zu.

4. Anhänger umgekippt: Verkehrsbehinderungen auf Autobahn 66 - Schlüchtern

(fg) Aufgrund eines umgekippten Anhängers kam es am Mittwochmorgen auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern-Süd zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 4.15 Uhr befuhr der 49 Jahre alte Lastkraftwagen-Lenker die Autobahn 66, verlor offenbar aufgrund eines Reifendruckverlustes die Kontrolle über sein Gespann und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte die Sattelzugmaschine mit der Mittelschutzplanke. Der Anhänger schaukelte sich auf, woraufhin er umkippte und auf beiden Fahrstreifen liegenblieb. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 25.000 Euro. Kurz nach 7 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt für die Abschleppung des Anhängers voll gesperrt; ab 8.30 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben.

Offenbach 28.08.2024, Pressestelle, Felix Geis

