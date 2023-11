Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl von Baustelle

Eslohe (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 31. Oktober, 17:00 Uhr und dem 02. November, 11:50 Uhr haben unbekannte Täter ein technisches Gerät von einer Baustelle am "Stakelbrauk" in Bremke entwendet. Das Gerät war fest mit einer Planierraupe verbunden. Der oder die Täter lösten es gewaltsam und nahmen das hochwertige Gerät mit. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

