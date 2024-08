Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erfolgreiche Fahrradcodieraktion in Neu-Isenburg; Scheinwerfer gestohlen; Zwölfjährige leicht verletzt; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Shisha-Bar- Offenbach

(cb) Durch die gewaltsam aufgebrochene Vordertür einer Shisha-Bar in der Langstraße (30er Hausnummern) gelangten Ganoven am Dienstag zwischen 3 Uhr morgens und 15 Uhr am Nachmittag in die Räume der Bar. Ersten Erkenntnissen nach zerstörten die Unbekannten anschließend die Videoüberwachung, bevor sie die Kasse und mehrere Zigaretten- und Spielautomaten aufbrachen. Über die Schadenshöhe sowie die Beute liegen nach aktuellem Stand noch keine Erkenntnisse vor. Das Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der bekannten Kripohotline 069 8098-1234 entgegen.

2. Erfolgreiche Fahrradcodieraktion - Neu-Isenburg

(cb) Am Dienstag fand im Rahmen der Präventionsarbeit eine Fahrradcodieraktion in der Hugenottenhalle in der Frankfurter Straße statt. Hier codierten Beamte der Polizeistation Neu-Isenburg gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Gemeinde sowie des freiwilligen Polizeidienstes zwischen 9 und 16 Uhr Fahrräder und Akkus. Diese Aktion fand bei den Bürgerinnen und Bürgern regen Zuspruch, sodass am Ende des Nachmittages 90 teils hochpreisige E-Bikes und Akkus durch die Ordnungshüter codiert wurden. Der aufgebrachte Code ist eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben. Dieser wird mittels Stanzgerät dauerhaft in den Rahmen des Rades eingebracht. Da es sich bei diesem Code um eine "Eigentümer-Identifizierungs-Nummer" (EIN-Codierung) handelt, kann die Polizei die aufgebrachte Kombination des Fahrrades etwa bei Verlust oder Diebstahl schnell dem Eigentümer zuordnen.

3. Zeugensuche: Scheinwerfer gestohlen - Langen

(fg) In der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte in der Steubenstraße (200er Hausnummern) zugange und bauten die beiden Frontscheinwerfer eines geparkten Porsche Panamera GTS aus. Aufgrund des Ausbaus entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Zwölfjährige leicht verletzt: Unfallverursacher fuhr davon - Egelsbach

(fg) Eine zwölfjährige Radfahrerin stürzte im Zuge eines Unfalls am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Leipziger Straße (30er Hausnummern) von ihrem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Das verursachende Fahrzeug, es soll sich um ein graues Auto gehandelt haben, fuhr davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der Autofahrer vom Parkplatz eines dortigen Grundstückes nach links in die Leipziger Straße einzufahren. Hier übersah er wohl die auf der Leipziger Straße fahrende Zwölfjährige. Diese konnte nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig ausweichen, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Wagen kam. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

5. Unfallflucht: LKW streifte parkendes Auto - Hainburg/Hainstadt

(cb) Ein Lastkraftwagen (über 3,5 Tonnen) streifte am Samstagvormittag in der Hauptstraße (60er Hausnummern) einen abgestellten schwarzen Cupra. Der schwarze Wagen parkte, gegen 9.30 Uhr, am Fahrbahnrand, als der Sattelzug diesen am linken Außenspiegel streifte und beschädigte. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 600 Euro und fuhr weiter. Die ermittelnden Beamten in Seligenstadt sind unter der Telefonnummer 06182 8930-0 erreichbar.

6. Parkplatzrempler vor Eisdiele - Hainburg/ Klein-Krotzenburg

(cb) Falls sie am Samstagnachmittag die Eisdiele in der Herderstraße (30er Hausnummern) besucht haben, könnten sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht geworden sein. Eine Familie parkte ihren blauen Hyundai mit HU-Kennzeichen gegen 17.40 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Geschäft ab. Als sie nur 20 Minuten später zu ihrem Wagen zurückkamen, bemerkten sie eine Delle und mehrere Kratzer im Bereich der Fahrertür. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro zu kümmern. Falls sie sachdienliche Hinweise zum geschilderten Vorfall geben können, setzten sie sich bitte mit der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 in Verbindung.

Offenbach 28.08.2024, Pressestelle, Felix Geis

